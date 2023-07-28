Разработка проектов капремонта здания Курултая обойдется в 7,9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам двух конкурсов заключило контракты на разработку проекта капитального ремонта кровли и фасада, а также инженерных сетей с благоустройством территории возле здания Курултая на улице Валиди, 40 с ООО «Уральская проектно-строительная компания», сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная стоимость контрактов составляла около 8,3 млн руб. Победитель торгов согласился выполнить работы за 7,9 млн руб.

В каждом конкурсе было еще по одному участнику.

По условиям конкурсов, проекты необходимо разработать в течение 120 дней. Подрядчик должен предоставить заказчику не менее трех вариантов архитектурного облика здания, а также предусмотреть в документах замену устаревших оконных конструкций, дверей, входных групп, наружных уличных трубопроводов, водостоков и так далее.

ООО «Уральская проектно-строительная компания» зарегистрировано в апреле 2008 года в Уфе. Компания занимается архитектурной деятельностью. Владельцем является Рафис Зайнетдинов. Уставный капитал равняется 21 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 34,3 млн руб., чистая прибыль — 704 тыс. руб.

Майя Иванова

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