«Люди, которые могут передать опыт и компетенции — самая большая ценность»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». В этот раз спикером мероприятия стал управляющий партнер компании «Центр бизнес компетенций» Василий Жабин. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, чем работа трекера отличается от работы наставника, о губернаторском проекте «Бизнес молодых», о том, почему предпринимателям не стоит бояться просить помощи у государства, и в чем ценность людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Жабин, спикер бизнес-завтрака, управляющий партнер компании «Центр бизнес компетенций»

Фото: Софья Пшеничная Василий Жабин, спикер бизнес-завтрака, управляющий партнер компании «Центр бизнес компетенций»

Фото: Софья Пшеничная

Господин Жабин более 15 лет занимается преподавательской деятельностью в вузах. Преподавание он успешно совмещал с работой по управлению финансами в различных компаниях. А в последние годы он сам стал предпринимателем. Был одним из тех, кто организовал «Центр бизнес компетенций». Компания занимается тремя разными направлениями: IT, проектирование зданий и сооружений, бизнес-обучение.

В числе клиентов компании есть представители госструктур: Фонд развития промышленности, Фонд развития бизнеса Краснодарского края и другие. По словам спикера, государственные организации — это достаточно четкие заказчики, которые точно знают, чего хотят, каких реальных результатов стремятся достичь и как ими управлять. От «Центра бизнес компетенций» они получают разработку и поддержку программы обучения и наставничества, а также опыт реализации крупных обучающих проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафальская Жанна — дизайнер интерьеров и декоратор сегмента люкс

Фото: Софья Пшеничная Рафальская Жанна — дизайнер интерьеров и декоратор сегмента люкс

Фото: Софья Пшеничная

«Люди, которые могут передать опыт и компетенции — это самая большая ценность. Есть специалисты, которые не являются предпринимателями. Зато они эксперты в своей нише и могут многому научить», — отметил Василий Жабин.

«Центр бизнес компетенций» работает более трех лет с технологией трекинга. Как пояснил господин Жабин, трекер — это не наставник, передающий свой опыт. Это тренер, и его задача — сфокусировать предпринимателя на определенной задаче, дать правильные инструменты. Многие могут справиться со своими задачами и без трекера. Но с этим специалистом сроки решения задач кратно сокращаются. Трекер ускоряет, систематизирует и дает команде возможность развиваться эффективнее и быстрее приходить к результату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турбина Евгения — директор по работе с Вип-клиентами Полуэктов Антон — директор ДО «сочинский» ФГ «БКС»

Фото: Софья Пшеничная Турбина Евгения — директор по работе с Вип-клиентами Полуэктов Антон — директор ДО «сочинский» ФГ «БКС»

Фото: Софья Пшеничная

Также компания Василия Жабина является провайдером нацпроекта «Мой Бизнес.рф», где реализуется множество услуг для бизнеса.

Василий Жабин рассказал о губернаторском проекте «Бизнес молодых». За три года в проект зарегистрировалось более 10 тыс. человек. Из них до 3 тыс. активно заходят в обучение. В Краснодаре около в проекте участвуют порядка 500 предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гаркушев — Генеральный директор «Лига знаний»

Фото: Софья Пшеничная Александр Гаркушев — Генеральный директор «Лига знаний»

Фото: Софья Пшеничная

Спикер призвал предпринимателей не бояться работать с государством. «Многие из нас сталкиваются с государством как с контрольно-надзорным аппаратом. И это формирует недоверие. Но есть большое количество компаний и предпринимателей, которые получили от государства помощь и добились результата», — заверил господин Жабин. Однако спикер убежден: деньги начинающим предпринимателям нужно давать только тогда, когда их определенным образом подготовили, столкнув с рисками и реальностью».

В завершении мероприятия три резидента клуба в режиме блиц-интервью рассказали о своих бизнесах. Ирина Задесенец, собственник и руководитель бухгалтерской компании «Учет-сервис», поделилась подробностями работы с крупными компаниями и оказания широкого спектра услуг в области бухгалтерии и сопутствующих услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты КубА Клуба: Ирина Задесенец, собственник и руководитель бухгалтерской компании «Учет-сервис»; Ярославна Кулиш, бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Роберт Белошапкин, директор компании «Метэк Краснодар»

Фото: Софья Пшеничная Резиденты КубА Клуба: Ирина Задесенец, собственник и руководитель бухгалтерской компании «Учет-сервис»; Ярославна Кулиш, бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Роберт Белошапкин, директор компании «Метэк Краснодар»

Фото: Софья Пшеничная

Ярославна Кулиш, бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior, рассказала об особенностях работы с молодыми предпринимателями и развитии предпринимательского мышления у подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Роберт Белошапкин, директор компании «Метэк Краснодар» рассказал о том, как совмещает проживание в Сочи и бизнес в Краснодаре, в котором у компании находится цех по производству металлоконструкций. Поделился планами по приобретению новых станков и отметил готовность инвестировать в дальнейшее развитие.

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