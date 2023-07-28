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Глава Удмуртии указал на важность контроля за качеством обеспечения охраны школ

Все 1217 школ, детских садов, интернатов, домов детского творчества Удмуртии оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии. Об этом на заседании антитеррористической комиссии республики доложила и.о. министра образования и науки Удмуртии Елена Бусыгина, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По ее словам, системы видеонаблюдения тоже установлены на всех объектах, но уже требуют модернизации, а в дальнейшем — подключения к АПК «Безопасный город».

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На данный момент к новому учебному году приемка школ завершилась в девяти районах Удмуртии: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Киясовском и Увинской. Завершить процедуру во всех районах планируется до 15 августа, за исключением объектов, на которых проводится капитальный ремонт. 29-30 августа пройдет всероссийская тренировка по действиям сотрудников образовательных организаций и сотрудников охраны при чрезвычайных ситуациях.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в регионе принимаются серьезные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных объектов. В 2022 году на эти цели было выделено более 1,2 млрд руб., в этом году на эту статью выделяются почти 2 млрд руб. Также планируется оснастить большинство школ системами голосового оповещения об угрозах террористического характера. Эта задача поставлена Национальным антитеррористическим комитетом перед всеми регионами страны.

«Скоро начало нового учебного года. Я надеюсь, мы смогли обеспечить квалифицированной охраной все объекты образования. Акцентирую внимание коллег, в чьем функционале находится качество оказываемых услуг. Потому что заключить договор с охранной организацией еще не означает, что мы полностью решаем вопрос безопасности. Тут многое зависит от профессионализма сотрудников»,— подчеркнул господин Бречалов.

По его словам, эта проблема решается вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии, однако важен контроль и со стороны директора школы, педагогов, родителей.

«Надо сейчас определить "красную зону" и выполнить все технические требования, а если касается услуг, то сделать так, чтобы эти фирмы не работали. Нам нужно сделать всё необходимое, чтобы 1 сентября родители, отправляя детей в школу или детский сад, были уверены в том, что их ребенок находится в безопасности»,— заключил глава Удмуртии.

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