Ростовская область заняла второе место в рейтинге регионов по цифровой трансформации

Ростовская область поднялась с седьмого на второе место в рейтинге Российских регионов по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Цифровая зрелость» Ростовской области во втором квартале 2023 года оценивается в 85,8%.

«Регион проводит большую работу в этом направлении и нацелен на лидирующие позиции рейтинга», — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Артема Хохлова.

При составлении рейтинга учитывается 14 показателей, включающих внедрение властями платформ обратной связи, работу государственных пабликов, долю выданных социальных документов в МФЦ, цифровизацию услуг, импортонезависимость программного обеспечения и др.

Анастасия Назарова