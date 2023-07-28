В поселке Лазаревском благоустройство парка за 56 млн рублей завершат досрочно

В поселке Лазаревском завершить благоустройство парка культуры и отдыха планируют досрочно. По документам работы, на которые было выделено из федерального бюджета более 56 млн руб., должны сдать к ноябрю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2021 году проект благоустройства парка победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «исторические поселения». Площадь благоустраиваемой территории составляет 3,9 га, там организовали шесть функциональных зон. Работы уже подходят к завершению.

«На территории установили освещение, детское игровое оборудование, лавочки, обустроили биоплато в пруду. Также создали универсальную событийную площадку со сценой, летним кинотеатром, лекторием и танцполом. Сейчас завершаем озеленение территории»,— отметил замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram