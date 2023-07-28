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В Татарстане водителям за перевозку детей без кресла могут запретить дальнейшую езду

Водителям, перевозящим детей без специального кресла, могут запретить дальнейшую езду за рулем автомобиля, и им придется пользоваться общественным транспортом. Об этом на пресс-конференции сказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по региону Рустем Гарипов.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По его словам, в этом году в четырех авариях дети получили травмы из-за того, что они находились не в креслах. Он добавил, что оборудование должно быть в машинах для безопасности несовершеннолетних, а не для избежания составления протокола на автомобилиста.

"Ъ-Казань"

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