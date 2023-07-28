В Ульяновской области планируется продлить особый противопожарный режим до 31 августа

В постановление правительства Ульяновской области № 303-П о введении территории региона особого противопожарного режима планируется внести изменения, которыми такой режим продляется до 31 августа. Об этом говорится в проекте постановления облправительства, размещенного на странице общественной и антикоррупционной экспертизы официального интернет-портала областной исполнительной власти.

Ранее, 27 июля, министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области сообщило, что «ввиду установления высоких классов (IV-V) пожарной опасности по условиям погоды», министерством принято решение об ограничении пребывания граждан в лесах на территории Ульяновской области (приказ министерства от 26.07.2023 № 20) в период с 29 июля по 18 августа. Приказом установлены ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков.

Андрей Васильев, Ульяновск