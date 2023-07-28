Подготовку причалов речного вокзала для установки зарядки для электросудов оценили в 7 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту причалов Пермского речного вокзала для последующей установки там зарядных станций для электросудов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Подрядчик должен предусмотреть технологическое подключение оборудования с параметрами: мощность не менее 700 кВт; внешнее подключение 0,4 кВ; общая длина зарядного кабеля не менее 10 м; зарядный пистолет на 1000 В, 1200 А, категория надежности — III. Работы требуется начать 1 сентября 2023 года, сдать объект — 20 ноября 2023 года. Максимальная цена контракта определена в 7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в ноябре 2022 года краевые власти озвучили планы по открытию в 2023 году речного маршрута Пермь — Закамск — Краснокамск. Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщал, что по нему могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы. На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году из бюджета Пермского края планируется выделить 35,9 млн руб.

Модульные причалы для электросудов сейчас производят в Пермском крае. Этим занимается ООО «Пермская судоверфь», управляющее выкупленным Корпорацией развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса.