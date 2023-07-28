«Один из центральных матчей — встреча "Ростова" и "Зенита"»

После матчей Кубка России по футболу болельщиков ждет 2-й тур РПЛ, который стартует в субботу. В Москве в его рамках будет сыгран всего один матч. «Спартак» в понедельник принимает калининградскую «Балтику». Другие московские клубы играют на выезде. В субботу «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре, а в воскресенье болельщиков ждут матчи «Факел»—«Локомотив» в Воронеже и «Ахмат»—ЦСКА в Грозном. Шансы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с лайв-аналитиком «Лиги ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Мне кажется, один из центральных матчей тура — это встреча «Ростова» и «Зенита». Команды всю неделю были на слуху. «Зенит» продал за €60 млн бразильца Малкома, уже сейчас понятно, что это не единственный трансфер на выход в команде. А «Ростов», несмотря на запрет FIFA на регистрацию новичков, одержал победы, как в чемпионате, так и в Кубке. И сейчас очень любопытно посмотреть, на что способна команда Валерия Карпина в противостоянии с главным претендентом на чемпионство. Крупные ставки на победу «Ростова» уже зафиксированы. Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на хозяев 800 тыс. руб. В этот момент коэффициент был выше 5, так что, если ставка зайдет, выигрыш составит больше 4 млн руб. Но оправдан ли такой риск?

— Когда я посмотрел на ставки, понял, что это прямо дерзкая ставка, причем она может зайти. Мы знаем, что Валерий Карпин готов удивлять своих соперников, и мы знаем, что именно в противостоянии с грандами его команда выглядит очень достойно всегда.

— Лично я не верю в такой исход, при всей любви. Понятно, что сейчас старт чемпионата, команды еще не вышли на определенный уровень, но все-таки есть проблемы. Карпину приходится просто кроить состав в последний момент. Он сам говорил, что «коту под хвост» пошла вся подготовка из-за идиотского запрета FIFA. И если смотреть статистику, южане свели вничью три из пяти последних матчей против «Зенита». Может быть, здесь лучше как раз поставить на ничью с коэффициентом 4? Или на то, что «Ростов» не проиграет, с коэффициентом 2,06?

— Я бы тоже склонялся больше к ничьей с коэффициентом 4. Да, мы видим, что цифра не сильно меньше, чем на победу «Ростова», и исход ничейного результата здесь более правдоподобен. Но все-таки многие игроки предпочитают верить в Карпина, как и большинство болельщиков футбольной среды. Поэтому здесь ставка 1x тоже имеет место. Мы видим явного фаворита в плане распределения ставок — конечно же, это «Зенит» является фаворитом. Более 65% наших игроков делают выбор в пользу этого клуба.

— Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Зенита» с коэффициентом 6,8. Если же говорить о количестве голов, если не будет совсем забитых мячей или только один, то на это можно поставить с коэффициентом 3,25. И этот матч покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ» в субботу в 20:00. Еще одна субботняя встреча, которая наверняка будет интересна, это «Крылья Советов»—«Динамо». Открывает второй тур «Динамо», который сейчас тренирует Марцел Личка. У них два поражения как в чемпионате, так и в Кубке. Кто здесь фаворит?

— Явного фаворита здесь нет, коэффициенты примерно одинаковые — 2,45 на «Крылья Советов» и 2,9 на динамовцев. Даже несколько удивительно, что большинство наших игроков, более 70%, делают выбор в пользу москвичей. Посмотрим, что будет. Но мы все-таки можем спрогнозировать в этой встрече большое количество голов. Потому что команда Лички играет всегда в атаку, этим все восхищаются давно. Поэтому мы думаем, что все-таки будет забито три и более мячей в этой встрече.

— Мне очень нравится вариант, что будет забито два или три мяча, за 1,91. Еще есть вариант, что «Крылья» не проиграют, но там коэффициент невысокий — 1,42 всего. Явный фаворит, если мы говорим о московских клубах, есть только в одной игре — это «Спартак» в противостоянии с новичком премьер-Лиги «Балтикой». В остальных встречах игра может пойти как угодно. На какие ставки в них стоит обратить внимание игрокам? Эксперты говорят, что коэффициент 1,47 в «Лиге ставок» на «Спартак» в матче с «Балтикой» в понедельник — это прямо верная история.

— В глаза бросается как раз этот матч. «Спартак» сейчас выглядит очень уверенно, что показало вчерашняя встреча в Краснодаре. Проявили характер в первом туре, добились волевой победы над «Оренбургом». Поэтому «Спартак» заслуженно является фаворитом, и коэффициент 1,47 тому подтверждение.

— После первого матча 1-го тура «Спартак» разнесли, потому что там в обороне был проходной двор. В матче Кубка с «Краснодаром» «Спартак» играл в обороне по крайней мере 92 минуты. Пропустил на последних минутах, но 90 минут играл очень четко, уверенно, почти без ошибок, что для «Спартака» практически нереальная история. Понятно, что Кубок — это другой турнир, в нем совершенно другие составы, но тем не менее на это стоит обратить внимание. Что касается матча «Факел»—«Локомотив», то «Локомотив» мастеровитее, мощнее, сильнее. «Факел» два матча проиграл — в Кубке и в чемпионате. И при этом абсолютно равные коэффициенты в этом матче. Как так?

— Наверное, здесь такая магия Вадима Евсеева работает, что это будет матч жизни для него, и он сумеет настроить футболистов против «Локомотива». Я думаю, что они дадут бой, причем при своих болельщиках, и «Локомотиву» будет очень непросто. Отсюда и такая линия, которая показывает, что здесь нет явного фаворита. Но наши игроки уверены, что «Локомотив» все-таки добьется победы в этой встрече — более 85% отдают предпочтение железнодорожникам.

— Я бы здесь предостерег тех, кто делает ставки, от того, чтобы заряжать на московскую команду. Матч действительно может пойти как угодно, потому что в Воронеже проблемы Fan ID не существует, там битком стадион, будет творится что-то невероятное. «Локомотиву» будет, по крайней мере, в плане антуража, точно непросто. А вот что касается ЦСКА в Грозном, ставка на его победу хорошая? Или тут тоже аккуратнее нужно быть?

— ЦСКА — это сейчас команда-загадка в этом чемпионате, в начале. Потому что была не столь уверенная игра в Екатеринбурге, как по результату, так и по качеству. И потом мы видим ошеломляющие 6:0 в Оренбурге на искусственном поле, а там играть не так просто. И кто-то склоняется к тому, что Владимиру Федотову не хватает глубины состава, что у него сейчас проблемы, что играет молодежь. Кто-то говорит, что, наоборот, эта молодежь показывает себя, время их пришло, и армейцы не испытают проблем в Грозном.

Мы видим, что «Ахмат» сейчас тоже испытывает некие проблемы. Их игра в начале сезона не столь убедительна, как в концовке прошлого. Поэтому коэффициент 2,26 на ЦСКА, но я бы, как и вы в матче с «Локомотивом», предостерег болельщиков армейцев. Я бы был очень осторожен в этом матче — здесь можно ожидать, наверное, как и в матче в Воронеже, всего чего что угодно.

— Мне кажется, ЦСКА «Ахмат» на выезде все равно обыграет. И матч «Краснодар»—«Сочи» не могу оставить в стороне: 1,75 коэффициент на победу «Краснодара» и 4,9 — на победу «Сочи». Можно на «Краснодар» грузить, особенно хорошо играет команда, показывает классный футбол, несмотря на поражение в Кубке.