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Полицейские нашли тайник с гранатами на частном земельном участке в Воронеже

Полиция выявила тайник с взрывчаткой на улице Дружбы в СНТ «Нефтяник-2» в Железнодорожном районе Воронежа. О его обнаружении в ведомство было сообщено 22 июля.

Как рассказали источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, при проведении строительных работ на участке 57-летней женщины были обнаружены десять предметов, похожих на ручные гранаты, которые были закопаны в землю. Полицейские провели дополнительное исследование и выявили целый схрон взрывчатки. Все найденные предметы были отправлены на экспертизу.

Она показала, что на участке были обнаружены десять ручных гранат (четыре РГД-5, две РГН, три Ф-1 и одна РГО), десять тротиловых шашек, два брикета пластичного взрывчатого вещества массой более 600 граммов, а также запал для гранат УЗРГМ-2. По данному факту МВД возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица о незаконном приобретении и хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Сергей Толмачев

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