Глава СКР затребовал доклад по необеспеченной жильем сироте из Удмуртии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального следственного управления Рустама Тугушева по уголовному делу в связи с обращением сироты из Удмуртии, которого не обеспечили жильем. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

44-летняя сирота из Удмуртии рассказала в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте», что ей не предоставили положенное по закону жилье, в реализации этого права ей отказано. По ее словам, обращения в различные инстанции результата не принесли.

Региональное следственное управление расследует уголовное дело, по которому женщина признана потерпевшей. Александр Бастрыкин ожидает доклада о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.