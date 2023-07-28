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Россельхозбанк за полгода в 1,6 раза нарастил кредитование аграриев Кубани и Адыгеи

В первом полугодии 2023 года Россельхозбанк (РСХБ) довел объем кредитования сельхозпроизводителей Краснодарского края и Республики Адыгея до 45,4 млрд руб., что на 60 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает служба общественных связей краснодарского регионального филиала РСХБ. Кредиты в объеме 7,7 млрд руб. предоставлены аграриям на льготных условиях.

По информации филиала банка, на поддержку крупного аграрного бизнеса направлены средства в объеме 40,9 млрд руб., средний и малый бизнес получили 4,4 млрд руб. Сезонные работы в сельхозпроизводстве за полгода профинансированы на 13,4 млрд руб. Директор Краснодарского филиала РСХБ Евгений Ковалев обратил внимание на существенный прирост объема льготного кредитования на инвестиционные цели – для создания новых производств. «Это особенно важно в период текущих рыночных ограничений. Кубань должна оставаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности страны», – отметил руководитель краснодарского филиала РСХБ.

Анна Перова, Краснодар

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