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Коммерсантъ FM
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Матвиенко объявила о создании Совета по интеграции новых регионов

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила о создании в верхней палате российского Совета по интеграции новых российских регионов (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей). Его возглавил вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Учитывая тот опыт, который есть у Палаты, считаю целесообразным создать при Совете федерации Совет по интеграции новых регионов. Он будет координировать формирование региональной, законодательной и нормативной базы в четырех новых субъектах, оказывать им необходимую помощь, внедрять лучшие практики»,— отметила госпожа Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

По ее словам, в ближайшее время она планирует проинформировать о создании нового органа президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что Совет по интеграции новых регионов начнет полноценную работу с 1 октября 2023 года.

Как отмечает сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова, одной из причин создания совета стало то, что «в течение последних 30 лет в составе Украины никто по сути не занимался развитием этих регионов». «И мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им соответствовать высоким стандартам, которые приняты в нашей стране»,— написала она в своем официальном Telegram-канале.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам прошедших в регионах референдумов. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

Александр Кислов

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