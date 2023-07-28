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Коммерсантъ FM
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Parure Atelier представляет коллекцию украшений для лета

Российский ювелирный бренд Parure Atelier выпустил летнюю коллекцию украшений Solar. Серьги, браслеты-каффы, колье, браслеты с кольцами, а также анклеты и бодичейны выполнены из белого или желтого золота и сверкают бриллиантами и голубыми или синими топазами. А для создания серег в виде змеек ювелиры применили кропотливую технику имитации чешуи рептилии. В коллекции много украшений с подвижными частями, качающимися элементами, цепочками. Они идеально подойдут для летних вечеринок и при этом будут уместны в сочетании и с повседневными, и с коктейльными нарядами.

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Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

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Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

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