Петербуржцев предупредили о гидравлических испытаниях в 11 районах города

На следующей неделе, с 31 июля по 4 августа, в 11 районах Петербурга пройдут гидравлические испытания. Об этом напомнили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» проведут проверки теплосети в Невском, Кировском, Выборгском, Приморском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском и Московском районах. Отключения горячей воды будут наблюдаться также в Курортном, Петроградском и Центральном районах Петербурга.

Планируется, что специалисты предприятия выставят более высокую отметку давления в трубах. Это позволит им обнаружить ненадежные участки теплосети и внести точку в план ремонта. Все аварийные случаи должны будут устранить до начала отопительного сезона.

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