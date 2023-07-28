Экологические исследования по мировым стандартам

Тема ответственного отношения к окружающей среде в последние несколько лет из просто актуальной превратилась в крайне злободневную: важность проблемы осознали не только общественники, но и органы власти и обычные граждане. Бережное использование ресурсов, максимально возможная переработка отходов и мусора, внедрение природосберегающих технологий в производстве, экологическое волонтерство — лишь некоторые важные тренды, определяющие цивилизованность промышленных предприятий, организаций и даже отдельных личностей.



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От экологичных процессов экологичное топливо

Экологических регламентов в своей работе строго придерживается и Куйбышевский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть»), причем требования эти обязательны не только для выпускаемой продукции — моторных топлив стандарта Евро5, но и для технологии при их производстве. Реконструкция и модернизация производственных мощностей постепенно охватывают все технические процессы. Поэтому сокращение воздействия на экологию подтверждает не только техническая документация объектов: завод ведет круглосуточный мониторинг состояния всех составляющих окружающей среды — атмосферного воздуха, воды и почвы.

И результаты этих исследований максимально точны и объективны. Чтобы подтвердить их официальный статус, испытательная лаборатория КНПЗ ежегодно проходит независимую экспертизу. По результатам недавней проверки экспертами принят единогласный вывод о соответствии лаборатории межгосударственному стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации. Успешное прохождение процедуры подтверждения компетентности доказывает всестороннюю готовность лаборатории Куйбышевского НПЗ к выполнению задач по экологическому контролю — как в плане технического оснащения, так и высокого профессионализма ­коллектива.

Анализы мирового качества

Испытательная лаборатория сточной воды и воздушной среды Куйбышевского НПЗ — современный аналитический комплекс, оснащенный современным оборудованием, которое позволяет экологам вести круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха, сточной воды, почвы… В состав лаборатории входят исследовательский центр, три автоматизированных стационарных поста и одна передвижная станция — по контролю атмосферного воздуха. Результаты исследований доступны всем жителям города: информация о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия выводится на специальный монитор, который Куйбышевский НПЗ первым из всех предприятий Самарской области установил на одной из центральных магистралей ­Самары.

Ежегодно здесь выполняется около 100000 анализов! В области аккредитации — 30 методик проведения испытаний, позволяющих анализировать воду по 17 показателям, атмосферный воздух — по 12.

—Для нас экологическая лаборатория — это инструмент для работы,— рассказала начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО «КНПЗ» Анна Булушева.— Ведь именно на основании этих данных мы, экологи, можем оценить влияние на окружающую среду, оценить текущую ситуацию, убедиться, что наши мероприятия приводят к экологическому эффекту, оценить динамику изменений для дальнейшего реагирования. Нашу лабораторию давно знают и за пределами завода — яркий экологический пост выезжает на обращения и сигналы жителей. Потому подтверждение компетенции для лаборатории — это и статус аккредитованного лица, и легитимность данных.