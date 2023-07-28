Кроссовер Exeed RX вышел на российский рынок

Марка Exeed начала продажу на российском рынке кроссовера RX, который дебютировал в комплектации Platinum.

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Новый купе-кроссовер представляет собой серийную версию концепт-кара Exeed AtlantiX. Автомобиль получил 249-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Для Exeed RX предложены подвеска с регулируемыми амортизаторами и система выбор режимов движения с семью предустановками, включая специальные алгоритмы для бездорожья.

Оснащение новинки включает в себя встроенные в подголовник кресла водителя динамики аудиосистемы, кресло переднего пассажира с функциями массажа, вентиляции и регулируемой оттоманкой, систему ионизация и ароматизация воздуха, обогрев и вентиляцию всех сидений, панорамную крышу, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Стоимость нового Exeed RX в России в комплектации Platinum составит от 5,4 млн руб. Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров марки в России.

Максим Вершинин

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