В Пензе налоговая отчиталась о работе за первое полугодие 2023-го

Управление ФНС по Пензенской области подвело итоги работы в первой половине 2023 года. Отчет пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

За отчетный период суды рассмотрели 47 дел с участием налоговой. В аналогичном периоде прошлого года было 26 дел. Сумма рассмотренных требований составила 1,1 млрд руб., в прошлом году было 234,5 млн руб.

«В сравнении с 1 полугодием 2022 года количество рассмотренных судебных дел увеличилось в 1,8 раза. Сумма рассмотренных судами требований увеличилась в 4,7 раз», — уточнили в ведомстве.

В пользу налоговой приняли 31 судебный акт на 730,4 млн руб., это 66% от общего числа: «Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 65,9 процентов».

Дарья Васенина

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