Капремонт моста через реку Большая Сарапулка в Удмуртии завершат к середине августа

Движение по мосту через реку Большая Сарапулка откроют не позднее 10 августа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, на объекте завершена реконструкция левой стороны моста, по которой запустили одностороннее движение транспорта. Реконструкция правой стороны находится в стадии завершения.

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На мосту провели уширение береговых опор, монтаж пролетных балок и реконструкцию деформационных швов. Планируется установить гидроизоляцию и выровнять слой асфальтобетона.

Изначальный срок сдачи был установлен 25 июля, однако подрядчики столкнулись с проблемой поставки стройматериалов.

«Мы хотели построить этот мост за два месяца, что было вполне возможно, но столкнулись с серьезными проблемами: по всей Удмуртии невозможно было получить бетон. Я приношу свои извинения всем жителям и гостям Сарапула за перенос сроков. Понимаем, какое это создает неудобство для автомобилистов. Сейчас мы серьезно усиливаем рабочие бригады, работаем в две смены и постараемся в кратчайшие сроки объект завершить»,— прокомментировал директор подрядной организации «Ренстрой» Руслан Мансуров.