Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренды поддерживают моду на одежду и аксессуары, которые легко складываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loewe.com Фото: loewe.com

Loewe недавно представил складную сумку-торбу (или, как принято ее называть в fashion-кругах, сумку-тоут). Это пополнение успешной коллекции Puzzle вполне претендует на роль бестселлера.

Эффектная крупная сумка, выпущенная в разных цветах кожи, складывается в аккуратный квадрат, который удобно перевозить и носить с собой в другой сумке. Стоит, к слову, около $2 тыс.

Но главное — не цена, а то, что Puzzle Tote bag — очередное доказательство того, что удобные складные вещи могут быть очень модными и эффектными.

Среди других доказательств этого тезиса — суперкомпактные пуховики Max Mara The Cube. Как пишут о коллекции ее создатели: «Дизайн The Cube настолько инновационен, что его "вписали" в витрины Берлинского государственного музея и нью-йоркского FIT в качестве культового объекта на выставках "Мода и технологии"».

Еще один пример — складные очки, в том числе солнцезащитные. Такие есть и у Persol, и у Dolce Gabbana, и у ряда других брендов. Складывай — не хочу.