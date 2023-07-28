Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом кросс-купе из Китая.

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27 июля состоялась официальная онлайн-премьера кросс-купе Exeed RX. Собственно, премьер этих было уже немало, что говорит только о том, насколько серьезно марка готовила модель для российского рынка.

Еще ранней весной мне посчастливилось принять участие в закрытом анкетировании. В Москву привезли два автомобиля, в том виде, в каком они продаются у себя дома, в Китае, с целью выяснить, что можно «докрутить» для нашего покупателя в плане комплектаций, цветов кузова и интерьера и тому подобного.

Во второй половине апреля на импровизированном полигоне в китайском городе Уху у меня была возможность даже прокатиться на новом Exeed RX. Всего несколько минут, которых, впрочем, было вполне достаточно, чтобы не столько понять, сколько почувствовать, что новый купе-кроссовер — это действительно автомобиль, который стоит на более высокой ступени, чем TXL или VX, которые тоже на этом мероприятии давали попробовать в деле. Плавность хода, управляемость, роскошное убранство салона…

Модель представили на российском рынке под девизом «Искусство технологий». Чем-то похоже на «Превосходство высоких технологий». Помните слоган Audi? Но где теперь эта фирма из Ингольштадта?

И потом, здесь ключевое слово «искусство». Это, в частности, и дизайн кузова, разработанный выдающимся автомобильным художником Стивеном Юмом и получивший золотую медаль международной премии в области дизайна IDA. Красота тут в том числе продиктована и технологиями. У Exeed RX кузов не только красив, но и по аэродинамическим показателям сопоставим с такими суперкарами, как Ferrari 458 Italia или Koenigsegg Agera.

И, конечно, речь идет об искусстве соединять в единое целое самые передовые технологии — перечислять эти чудеса не буду, но, поверьте, Exeed RX способен удивить.

Во время презентации была объявлена и цена автомобиля, которая начинается от 5,4 млн руб. Много это или мало, пусть решают потенциальные покупатели. Кто-то уже смирился с новым уровнем цен на автомобили, а кто-то продолжает вспоминать, какую машину можно было купить на эти деньги еще три года назад.