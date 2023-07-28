Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург–2023» выступили в «Сима-ленде»

Участницы общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург–2023» выступили перед 4 тыс. зрителей в офисе компании «Сима-ленд».

Сначала каждая из 16 девушек за 30 секунд должна была кратко рассказать о себе, а затем ответить на один вопрос из интеллектуальной викторины.

Помимо этого, не обошлось без физических нагрузок. Каждая девушка со сцены падала в толпу, а толпа выносила их обратно на сцену.

Конкурсантки продефилировали перед сотрудниками компании в нарядах от «Сима-ленда», а затем отправились в гипермаркет, чтобы за пять минут собрать канцелярский набор для первоклассника на сумму не более 500 руб. Победу одержала Любовь Федотова. Ей подарили сертификат в гипермаркет на 5 тыс. руб.

Финал «Мисс Екатеринбург – 2023» пройдет 17 августа в Историческом сквере. Победительница конкурса получит корону, титул и главный приз — двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе. Специальный приз для конкурса приготовил «Сима-ленд».

Конкурсанткам предстоит представить творческие номера, рассказать о себе и продефилировать в костюмах цветов 300-летия Екатеринбурга. Музыкальным сопровождением для финального тура выступит группа «Банд'Эрос», а проведет мероприятие Дмитрий Хрусталев.

В прошлом году «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.

Василиса Алексеева

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