«Россети Тюмень» за полгода обеспечили электроэнергией 2,7 тысячи новых потребителей

В первом полугодии 2023 года компания «Россети Тюмень» подключила к электрическим сетям порядка 2,7 тысячи потребителей в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество новых абонентов выросло на 10%. Суммарная выданная мощность составила 78 МВт.



Больше всего работ по увеличению мощности и подключению объектов энергетики провели в Тюменской области. Для региона характерно бурное развитие индивидуального жилищного строительства, и, чтобы ускорить процедуру техприсоединения, «Россети Тюмень» привлекли дополнительно 90 специалистов и 49 единиц техники.

В структуре аудитории основную часть новых потребителей составляют физические лица – 86% от общего числа исполненных за полгода договоров. При этом почти на треть по отношению к данным за 6 месяцев 2022 года возросло количество новых абонентов-юрлиц. Доступ к электросетевой инфраструктуре получили 374 организации. Необходимыми киловаттами обеспечены 4 медицинских учреждения и 5 объектов культурно-досуговой сферы, 11 предприятий по производству продуктов питания, 26 станций сотовой связи и 25 зон наружного освещения.

При подключении к электросетевой инфраструктуре всем потребителям устанавливают современные приборы учета, которые способны фиксировать и передавать множество показателей: от расхода и качества электроэнергии до сигнала о технологическом нарушении. Для присоединения абонентов энергетики выполнили строительство 35 км линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 23 трансформаторных подстанции.

АО «Россети Тюмень»