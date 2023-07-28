В Дзержинском районе Ярославля агрессивная группа нападает на мужчин

В Ярославле в Дзержинском районе произошло по меньшей мере два случая нападения группы молодых людей на мужчин, сообщил «Ъ-Ярославль» депутат Ярославской областной думы Валерий Байло. Полиция проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео от Валерия Байло Фото: Скриншот видео от Валерия Байло

В социальных сетях появилась видеозапись избиения мужчины группой молодых людей. Камеры видеонаблюдения с дома на Тутаевском шоссе, 89 запечатлели, как к мужчине подбегают семь человек, валят его на землю и начинают пинать. В какой-то момент один из нападавших кричит «Не убей», молодые люди перестают избивать мужчину и удаляются. В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Депутат облдумы Валерий Байло сообщил «Ъ-Ярославль», что это как минимум второй случай.

«Ко мне обратились граждане, все происходит на моем округе, на Урицкого, 65 один случай и Тутаевское, 89 — второй, видеокамеры все засняли. У меня тревога по поводу безнаказанности группы молодых людей, которые требуют у мужчин денег или закурить, а потом избивают их. Когда на Урицкого был случай, их задержали, а через час отпустили»,— рассказал депутат.

Случай на улице Урицкого в ночь на 26 июля вызвал резонанс в СМИ, так как закончился стрельбой. Как сообщает портал «Ярославский регион», мужчина вступил в конфликт с группой подростков и произвел выстрелы из ружья. Валерий Байло сам стал свидетелем агрессивного поведения предположительно той же группы.

«Буквально неделю назад я там проводил встречу, со мной стояли человек 30-40, из них около 10 мужчин. И идет группа этих подростков, человек шесть, худые, и начинают дергаться в подъезд, а он закрыт. Мужчины им сказали, чтобы те ушли. Но они пошли прямо на нас, я стою с ними и вижу, как они на нас идут, но потом увидели, что нас много, испугались и ушли. Вероятно, вся эта группа всю ситуацию развивала дальше. Это стало происходить по всему Брагино. Написал депутатский запрос начальнику областного УМВД для прояснения ситуации»,— сказал господин Байло.

Депутат предположил, что агрессивные молодые люди употребляют наркотики и призвал полицию к более активным действиям по поддержанию общественного порядка.

Алла Чижова