Неандертальцы-жаворонки, теория игр и наивное искусство

На следующей неделе в городе пройдут концерты, выставки, научные лекции, показы и обсуждения фильмов. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэп-исполнитель Feduk во время выступления

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Рэп-исполнитель Feduk во время выступления

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

29 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду выступит рэпер Feduk (Федор Инсаров). Он исполнит свои главные хиты и новые песни на фестивале «Столица закатов». Билет стоит 1,7 тыс. руб.

30 июля в «Планетарии №1» парка Швейцария пройдет лекция астрофизика Бориса Штерна «Реальны ли межзвездные перелеты в обозримой перспективе». Может ли человек добраться до ближайшей планеты за разумный срок, где во Вселенной возможна жизнь? Способен ли вообще наш биологический вид на такие перелеты? Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Фото: Студия «Дирекция кино» Кадр из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Фото: Студия «Дирекция кино»

30 июля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской, 32 пройдет показ и обсуждение фильма Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Картина посвящена последнему году жизни поэта с подпольными концертами, слежкой КГБ, наркотической ломкой и клинической смертью. Вход свободный по предварительной регистрации.

С 31 июля по 4 августа в культурном центре «Рекорд» пройдет летняя кинопрограмма «Межсезонье» от творческого объединения Arthouse. В программе — комедия «Аманда» из конкурса Венецианского кинофестиваля, детектив «Кома», документальный фильм «Хельмут Ньютон. Отвратительный и великолепный», драмы «Худший человек на свете», «Больше чем никогда», «Под облаками». В Пакгаузах зрители смогут посмотреть фильм «Джейн глазами Шарлотты». Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билетов 250 руб.

2 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится лекция научного журналиста Александра Соколова «10 последних открытий в антропологии». Слушателям расскажут о жизни неандертальцев: были они жаворонками или совами, как охотились на слонов и делали мумий. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Ну какой же ты наивный!» в НГХМ

Фото: Нижегородский художественный музей Выставка «Ну какой же ты наивный!» в НГХМ

Фото: Нижегородский художественный музей

3 августа в выставочном комплексе художественного музея «Искусство XX века» на площади Минина пройдет экскурсия по новой выставке «Ну какой же ты наивный!». В экспозиции — около 150 произведений живописи и графики из коллекции наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Посетителям расскажут, почему художники-самоучки выставляются в музеях, что их вдохновляет и почему они вообще берутся за кисть. Билеты от 300 руб.

3 августа в ИЦАЭ — большой игровой день. В программе игротека, лекция «Теория игр: как побеждать с помощью математики?» и тематическая интеллектуальная игра. Для посещения нужно зарегистрироваться. Преподавательница математики Василиса Степасюк пояснит, существуют ли формулы победы в любой игре и почему равновесие Нэша — не гарантия выигрыша.

Равновесие Нэша — набор стратегий в игре, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, поменяв стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют.

Подготовила Елена Ковалева