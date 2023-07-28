Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый замглавы Ашинского района получил 8,5 года колонии за взятки

Ашинский городской суд вынес приговор по уголовному делу первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, обвиняемого в получении взяток. Ему назначено 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Семена Авраменко обвиняли в десяти эпизодах получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ). Установлено, что в 2020-2021 годы чиновник получил от предпринимателя более 250 тыс. руб. «за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот». В декабре 2021 года первого замглавы Ашинского района задержали сотрудники управления ФСБ России по региону.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...