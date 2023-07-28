Первый замглавы Ашинского района получил 8,5 года колонии за взятки

Ашинский городской суд вынес приговор по уголовному делу первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, обвиняемого в получении взяток. Ему назначено 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Семена Авраменко обвиняли в десяти эпизодах получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ). Установлено, что в 2020-2021 годы чиновник получил от предпринимателя более 250 тыс. руб. «за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот». В декабре 2021 года первого замглавы Ашинского района задержали сотрудники управления ФСБ России по региону.

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