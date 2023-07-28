«Фонтанка»: петербургским чиновникам рекомендовали отказаться от посещения Турции

Госслужащим нескольких комитетов администрации Санкт-Петербурга сообщили в отделах кадров, что им крайне нежелательно посещать Турцию. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном.

Мнения о сроках запрета разнятся. Так, один из чиновников заявил изданию, что он временный. В качестве причины запрета сотрудница отдела кадров одного из комитетов назвала новости о зерновой сделке. В других комитетах решение не комментировали.

В последние полтора года петербургским госслужащим регулярно напоминают о нежелательности посещения недружественных стран, добавляют в издании. Отметим, что Турции пока в этом списке нет.

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