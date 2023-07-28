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В Нижегородской области выросло количество случаев заболевания корью

С начала 2023 года в Нижегородской области зарегистрировано 19 случаев кори. К 20 июля было выявлено 14 случаев. По данным областного управления Роспотребнадзора, 11 случаев заболевания завозные.

Сейчас в регионе под наблюдением находится пять очагов кори. По каждому случаю заболевания организован полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизация подлежащих контактных лиц. Определяется круг контактных лиц, принимаются меры для недопущения распространения заболевания. За всеми контактными лицами организовано наблюдение.

Чем опасна корь

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В Роспотребнадзоре отметили, что самолечение при кори недопустимо. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация.

Как писал «Ъ-Приволожье», первый случай кори в Нижегородской области зафиксировали в начале апреля. С того момента в области действует красный уровень готовности по кори.

Андрей Репин

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