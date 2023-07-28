Пермские заправки смогут закупать газовое топливо на бирже

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с вице-президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей Антоном Карповым. Как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, на встрече были проработаны вопросы дальнейшей реализации соглашения о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, подписанного ФАС России, Пермским краем и СПбМТСБ в 2020.

В частности, была достигнута договоренность об организации через СПбМТСБ биржевых торгов сжиженными углеводородными газами (пропан-бутановые смеси, СУГ) на балансовом пункте «Пермь» с базовой точкой ценообразования (БТЦ). БТЦ предполагает объединение в один биржевой инструмент площадок трех крупнейших производителей СУГ в регионе. Предполагается, что приобретать газ в рамках данной схемы будут предприятия, осуществляющие заправку автотранспорта. В СПБМТСБ пояснили, что реализация СУГ на БТЦ «Пермь» с потенциальным участием не менее чем трех продавцов и их конкуренции будет способствовать формированию ликвидной и рыночной цены на сжиженный газ.