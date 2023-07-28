Верховная рада снова призвала исключить Россию из ЮНЕСКО

Верховная рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с призывом исключить Россию из членства организации и ее органов. За это решение проголосовало 296 присутствующих депутатов, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nina Liashonok, Reuters Фото: Nina Liashonok, Reuters

Совет рады обратился к ЮНЕСКО с просьбой направить на Украину миссию по оценке разрушений объектов Всемирного наследия в Одессе и Львове. В сообщении отмечается, что миссия должна будет определить действия по защите объектов культурного наследия от разрушений в ходе боевых действий.

24 июля ЮНЕСКО заявила об ущербе, полученном объектами Всемирного наследия, в том числе Спасо-Преображенским собором (первый православный храм Одессы, построен в 1794 году) в результате боевых действий. Организация также сообщила о разрушении объектов во Львове, но не уточнила, каких именно. Минобороны не подтверждает российские удары по объектам ЮНЕСКО на территории Украины. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения в Спасо-Преображенского храма стало падение украинской ракеты из-за неверных действий ПВО.

Во Львовской области Украины находится шесть объектов Всемирного наследия из восьми: исторический центр города Львова, церковь Святого Юра в городе Дрогобыч, церковь Собора Пресвятой Богородицы в селе Матков, церковь сошествия Святого Духа в селе Потелич, церковь Святой Троицы в городе Жолква, а также девственные буковые леса в Карпатах и других регионах Европы.

В мае 2022 года украинский депутат Алексей Гончаренко уже призывал исключить Россию из ЮНЕСКО. По его словам, на тот момент в ходе вооруженного конфликта на Украине было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. В их числе были церкви, музеи, заповедники, театры, библиотеки и исторические здания.

Полина Мотызлевская