В Магнитогорске с экс-доцента вуза взыскали 724 тыс. рублей за взятки

Судебные приставы взыскали с бывшего преподавателя Магнитогорского технического госуниверситета имени Носова 724 тыс. руб. штрафа, назначенного ей за получение взяток. Об этом сообщают в главном управлении ФССП по Челябинской области.

Ранее Ленинский районный суд Магнитогорска признал доцента вуза виновной по ч. 3. ст. 290 УК РФ и приговорил к трем годам условно со штрафом в 724 тыс. руб. Суд установил, что преподаватель за взятки вносила в ведомости заведомо ложные сведения о сдаче экзаменов. За это она получила 18 тыс. руб.

Приставы отмечают, что к погашению штрафа осужденную мотивировал арест ее земельного участка. На стадии его реализации она погасила остаток штрафа в 362 тыс. руб., оплатила исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и 4 тыс. руб. расходов на совершение исполнительных действий.

«Взысканные средства поступили в доходную часть бюджета. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением»,— резюмируют в управлении ФССП.

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