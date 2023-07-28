Руководитель контрактной службы МП «ТТУ» в Самаре оштрафован на 30 тыс. рублей

На руководителя контрактной службы МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» наложен штраф в размере 30 тыс. руб., сообщает самарское УФАС. Муниципальное предприятие нарушило сроки оплаты по договору с ООО «Лидер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

13 марта 2023 года между «ТТУ» и «Лидером» был заключен договор на поставку стационарных компьютеров. Компания доставила технику 27 апреля, однако оплату поставщик получил только через месяц.

«ООО “Лидер” является субъектом малого и среднего предпринимательства. Согласно положению о закупках срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней с момента приемки товара»,— говорится в сообщении УФАС.

Сабрина Самедова