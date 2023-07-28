Руководство «Килстройинвеста» привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Килстройинвест» Алсу Мардамшиной и привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании Дмитрия Комлева, Павла Рыцева, Ивана Арапова и ООО «Специализированный застройщик “Региональный оператор по содействию строительству объектов”» (принадлежит минземимущества Башкирии). Об этом сообщается в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Иск также подавался к Анне и Анастасии Комлевым, Николаю Шеину и Сергею Ластовчуку, их суд освободил от ответственности. Общий размер субсидиарной ответственности заявлялся в иске в 2021 году в пределах 2,9 млрд руб. Точная сумма пока не определена.

Николай Шеин являлся соучредителем «Килстройинвеста». Фактическим владельцем компании участники рынка считают его зятя Дмитрия Комлева, который руководил предприятием в 2010-2014 годах. Иван Арапов занимал должность директора в 2014-2015 годах, а Павел Рыцев возглавлял компанию в 2015-2017 годах. Сергей Ластовчук был одним из основателей предприятия. До августа 2017 года он владел 50% уставного капитала, затем продал свою долю компании «Амнис-групп», связанной с руководством группы «Башкирская химия». В июле 2018 года эта доля отошла аффилированному с «Амнис-групп» АО «Башметалл». Позднее компания была передана государственному предприятию «Специализированный застройщик «Региональный оператор по содействию строительству объектов».

В январе прошлого года Дмитрий Комлев был приговорен Октябрьским райсудом Уфы к десяти годам лишения свободы, Иван Арапов и Павел Рыцев — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). В июле по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми с половиной лет, а Ивану Арапову и Павлу Рыцеву дали пять с половиной и пять лет условно соответственно. Их освободили из-под стражи.

«Килстройинвест» возводил проблемный ЖК «Миловский парк» под Уфой. Строительство домов в ЖК остановилось в 2016 году. Обманутыми дольщиками «Миловского парка» были признаны около 1,5 тыс. человек. В феврале 2020 года компания была признана банкротом. Жилой комплекс достраивают на средства федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Влада Шипилова

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