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Коммерсантъ FM
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Нигерия и «Русал» обсудили восстановление алюминиевого производства в стране

Нигерия обсудила с российской алюминиевой компанией «Русал» возможность восстановления производства алюминия в стране. Об этом в рамках форума Россия—Африка сообщил представитель правительства Нигерии Габриел Адуда.

«Вчера в Нигерии мы провели важную дискуссию по возобновлению деятельности нашего алюминиевого производства. Мы считаем, что вовлечение специалистов по алюминию, например, позволило бы нам восстановить наши возможности в этой сфере и сделать это выгодным сотрудничеством для обеих сторон»,— сказал господин Адуда (цитата по ТАСС).

По словам Габриела Адуды, развитие в этом направлении для Нигерии представляет особую важность. Возобновление алюминиевого производства в стране позволит обеспечить новые рабочие места и снизит миграционные потоки в Европу.

«В Нигерии появятся новые рабочие места, и появятся новые контракты, и в результате упадет миграция в Европу — мы могли бы выиграть по целому ряду треков и направлений, поэтому это очень важно»,— подчеркнул он.

В марте 2013 года «Русал» объявил о приостановке производства алюминия на заводе Alscon в Нигерии. Решение было принято советом директоров Alscon, владельцем 85% акций которого является компания «Русал». Оно продиктовано тем, что производство алюминия на данном предприятии приносило компании значительные убытки.

Объединенная компания «Русал» — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. По итогам 2022 года компания произвела 3,835 млн тонн алюминия. За прошедший год на «Русал» пришлось 5,6% мирового производства алюминия.

Милена Костерева

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