В Оренбуржье бюджету муниципалитета причинен ущерб в размере более 12 млн рублей

В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Соль-Илецка (Оренбургская область) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по март 2023 года глава КФХ предоставил в администрацию округа фиктивные документы, которые позволили ему без прохождения конкурсных процедур и по заниженной цене приобрести 53 земельные доли, находящихся в муниципальной собственности. Как уточняют в прокуратуре региона, первоочередным правом на приобретение таких участков обладает тот, кто ранее обрабатывал эти поля. На основании фиктивных документов с мужчиной заключены договоры купли-продажи по льготной ставке в размере 15 % кадастровой стоимости. Таким образом, он причинил бюджету города ущерб в размере более 12 млн руб.

На сегодня земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

Ани Айвазян