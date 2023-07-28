В Армавире молодой человек скончался после удара током в корзине подъемного крана

В Армавире молодого человека убило током, когда он находился в корзине подъемного крана. Следователи начали доследственную проверку, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Несчастный случай произошел вечером 27 июля на углу улиц Розы Люксембург и Горького. 23-летний парень получил смертельный удар во время подъема к рабочему месту.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято решение.

Татьяна Ручкина

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