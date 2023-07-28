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Жаркая погода ожидается в Удмуртии в выходные

На территории Удмуртии в выходные сохранится жаркая погода. Ночью температура будет в пределах 13-19°С, днем воздух прогреется до 28-33°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, возможны грозы, местами пройдут кратковременные дожди.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В воскресенье ожидается ветренная погода, которая сохранится и в начале следующей недели.

31 июля на большей части региона прогнозируются дожди, ливни и грозы. Температура незначительно понизится — ночью до 16-21°С, днем до 24-29°С. Ожидается, что к середине следующей недели погода существенно не изменится.

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