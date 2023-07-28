Свободное плавание

Где провести время с пользой для здоровья и набраться положительных эмоций — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».
The Bassein
Фото: East News
The Bassein — пляжный комплекс, расположеный на территории парка «Сокольники». Пространство комплекса включает большой и малый (детский) открытые бассейны, лаунж-зоны, VIP-шатер и несколько бунгало. На его территории находится и собственный ресторан, недавно обновивший сезонное меню. Помимо плавания здесь есть и другие возможности, чтобы нескучно провести время: есть столы для игры в настольный теннис и волейбольная площадка. В выходные с 12:00 до 20:00 в The Bassein проходят пляжные диджей-вечеринки.
The Bassein
Стоимость: шезлонги от 1250 руб. за сеанс (три часа).
Адрес: Митьковский проезд, дом 1, строение 1.
Аквакомплекс «Лужники»
На территории комплекса можно поплавать под открытым небом, отдохнуть на свежем воздухе — здесь созданы все условия курорта с мая по сентябрь. На территории есть два подогреваемых бассейна (спортивный 50 м и пляжный 20 м), детская и волейбольная площадки, зона отдыха с шезлонгами, летнее кафе, сауна. Здесь проводятся тематические пляжные вечеринки Summer Pool Parties, каждая со своим дресс-кодом и приглашенными диджеями.
Адрес: улица Лужники, дом 24, строение 4.
Стоимость: посещение бассейна от 1000 руб. за 90 минут, билет можно купить онлайн.
«Акватория ЗИЛ»
Новый спортивный 50-метровый бассейн открыт круглый год: температура воды здесь составляет +28 градусов, и помимо основных дорожек есть зона мелкой воды. Также работает крытый тренировочный бассейн, есть современный тренажерный зал и батутный центр. Для посещения потребуется медицинская справка.
Адрес: Автозаводская улица, дом 23А, корпус 4.
Стоимость: от 500 руб. за разовое посещение.
«Чайка»
Самый известный бассейн города находится возле метро «Парк культуры», здесь учат плаванию, проводят занятия по аквааэробике, учат дайвингу, есть прыжки в воду и синхронное плавание. На территории комплекса работает тренажерный зал, есть банный комплекс и салон красоты. Медсправки спрашивают только у посетителей старше 64 лет и беременных женщин.
Адрес: Турчанинов переулок, дом 3, строение 1.
Стоимость: от 1600 руб. за одно посещение.