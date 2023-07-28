Челябинская область вошла в лидеры по числу ДТП с электросамокатами

В первом полугодии в Челябинской области произошло 48 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатами, моноколесами, гироскутерами и сегвеями. Погибших в таких авариях не зарегистрировано, сообщается в информационно-аналитическом обзоре научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

По числу ДТП со средствами индивидуальной мобильности Челябинская область вошла в число регионов-лидеров. Больше всего их произошло в Москве (238), Пермском крае (68), Омской (63) и Тюменской (66) областях, и в Санкт-Петербурге (64).

«В местах пересечения проезжих частей (выезды с прилегающих территорий и перекрестки) зарегистрировано 28% ДТП с участием СИМ. На пешеходных переходах произошел 21% таких ДТП. На тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах зафиксирован 21 % происшествий»,— говорится в исследовании.

По данным исследования, в первом полугодии в Челябинской области был отмечен рост числа погибших в результате ДТП детей — в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го.

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