Пограничники освободили из рыболовных сетей в Таганрогском заливе редких рыб и дельфина

Сотрудники пограничного управления ФСБ Ростовской области и специалисты Азово-Черноморского Росрыболовства в рамках рейда в Таганрогском заливе освободили из рыбацких сетей 150 рыб, включая севрюгу и осетра, а также одного азовского дельфина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Также пограничникам удалось задержать двух рыбаков, нарушивших правила промысла. Против них возбуждено два административных дела по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).
Пресс-служба пограничного управления отмечает, что специалистам ведомства удалось предотвратить ущерб на общую сумму около 2 млн руб.