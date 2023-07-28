Пограничники освободили из рыболовных сетей в Таганрогском заливе редких рыб и дельфина

Сотрудники пограничного управления ФСБ Ростовской области и специалисты Азово-Черноморского Росрыболовства в рамках рейда в Таганрогском заливе освободили из рыбацких сетей 150 рыб, включая севрюгу и осетра, а также одного азовского дельфина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ Ростовской области

Также пограничникам удалось задержать двух рыбаков, нарушивших правила промысла. Против них возбуждено два административных дела по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства).

Пресс-служба пограничного управления отмечает, что специалистам ведомства удалось предотвратить ущерб на общую сумму около 2 млн руб.

Анастасия Назарова