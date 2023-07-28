Прокуратура взыскала с «Россети Сибирь» более 1,3 млн рублей за гибель краснокнижной птицы

В Красноярском крае с компании ПАО «Россети Сибирь» прокурор взыскал денежные средства за гибель краснокнижного сокола. По данным прокуратуры региона, сумма взысканий составила 1,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В 2020 году специалисты органа контроля в сфере экологии обнаружили мертвого хищного сокола балобана рядом с поселком Моиссевка Краснотуранского района.

Птица погибла рядом с опорой ЛЭП, у неё была прожжена правая лапа. Как выяснилось позже, линия электропередач принадлежит ПАО «Россети Сибирь». По итогу прокурорской проверки, удалось установить, что организация виновна в гибели редкой птицы.

Сокол погиб из-за отсутствия защитного устройства на опоре. После этого ведомство направило в суд иск о возмещении ущерба животному миру. Сумма в более чем 1 млн рублей была направлен в доход бюджета.

Александр Киселев