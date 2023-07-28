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Прокуратура взыскала с «Россети Сибирь» более 1,3 млн рублей за гибель краснокнижной птицы

В Красноярском крае с компании ПАО «Россети Сибирь» прокурор взыскал денежные средства за гибель краснокнижного сокола. По данным прокуратуры региона, сумма взысканий составила 1,3 млн руб.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В 2020 году специалисты органа контроля в сфере экологии обнаружили мертвого хищного сокола балобана рядом с поселком Моиссевка Краснотуранского района.

Птица погибла рядом с опорой ЛЭП, у неё была прожжена правая лапа. Как выяснилось позже, линия электропередач принадлежит ПАО «Россети Сибирь». По итогу прокурорской проверки, удалось установить, что организация виновна в гибели редкой птицы.

Сокол погиб из-за отсутствия защитного устройства на опоре. После этого ведомство направило в суд иск о возмещении ущерба животному миру. Сумма в более чем 1 млн рублей была направлен в доход бюджета.

Александр Киселев

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