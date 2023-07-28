В казанских автобусах могут установить кондиционеры

Глава Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков обратился к министру транспорта региона Фариту Ханифову с просьбой принять решение об установке кондиционеров в казанских автобусах. Об этом говорится в сообщении организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его словам, просьба установить кондиционеры связана с пожеланием пассажиров, а также с аномально жаркой погодой в Татарстане. «Мы видим, что министр часто выезжает на строительство мостов и дорог, но ни разу не видели его в красных казанских автобусах. Приглашаем министра прокатиться на популярных городских маршрутах»,— отметил господин Темляков, добавив, что температура в автобусах выше, чем на улице.

При этом глава организации добавил, что затраты по установке кондиционеров должны лечь на плечи Минтранса Татарстана. Если этого не произойдет, то это скажется на цене проезда, поскольку расходы на содержание автобусов вырастут на 30%. Кроме того, нужно будет создать в автотранспортных предприятиях спецслужбу для обслуживания кондиционеров.

"Ъ-Казань"