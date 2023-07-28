Суды Кубани приговаривают к лишению свободы третью часть осужденных

Сегодня в Краснодарском краевом суде подвели итоги работы районных и городских судов региона за первые шесть месяцев года. В первом полугодии текущего года суды региона назначили наказание в виде лишения свободы в отношении 3,5 тыс. осужденных, что составляет 33,8 % от общего числа граждан, признанных виновными в совершении преступлений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

По данным объединенной пресс-службы, условное осуждение в 2023 году применялось в отношении 18,9 % осужденных, штраф в качестве основного вида наказания получили 13,4 % признанных виновными, обязательные работы – 13,8 %, исправительные работы – 11,6 %. К принудительным работам были приговорены 138 человек, что составляет около 1% от общего количества осужденных. Председатель краевого суда Алексей Шипилов обратил внимание на то, что наказание в виде принудительных работ судами применяется явно недостаточно и его следует использовать чаще. «На сегодняшний день гуманизация уголовного законодательства предполагает необходимость расширения практики назначения наказаний, не связанных с лишением свободы», – подчеркнул председатель крайсуда.

Анна Перова, Краснодар