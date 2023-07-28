Донской губернатор Василий Голубев встретился с министром торговли Замбии Чипокой Муленгой на форуме «Россия-Африка»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил перспективы сотрудничества с министром коммерции, торговли и промышленности Замбии Чипокой Мулегой на полях форума «Россия-Африка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Василий Голубев отметил, что доля Ростовской области в общем объеме российского экспорта в страны Африки достигает 14%.

«В прошлом году Ростовская область собрала 15 млн т зерновых. И за минувший год мы экспортировали в страны Африки продукции АПК на 23% больше, чем годом ранее, а с начала этого года экспорт донской продукции АПК в Африку вырос в девять раз»,— цитирует пресс-служба правительства слова Василия Голубева.

Чипока Муленга отметил важную роль России в поддержке и развитии образовательной системы Замбии.

«Мы рассчитываем на укрепление экономических и дипломатических отношений с Россией. Именно об этом сегодня говорил Президент РФ Владимир Путин»,— сказал Чипока Муленга.

По словам господина Муленги, приоритетным направлением для сотрудничества с Ростовской областью является сельское хозяйство, промышленность, зеленая энергетика и образование.

Анастасия Назарова