В Сочи завели уголовное дело из-за гибели туристки после хлопка газа в доме

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности туристке из Москвы, пострадавшей при хлопке газа в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Утром 26 июля на первом этаже в одном из частных домов, расположенных в поселке Дагомыс, во время приготовления пищи произошло воспламенение газовоздушной смеси. 22-летняя девушка и ее 23-летний знакомый с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы. Однако 27 июля девушка скончалась в больнице от полученных травм. Мужчине продолжают оказывать необходимую медпомощь.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства, назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертиза.

Татьяна Ручкина

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