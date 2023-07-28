Толкнувшего женщину на дорогу жителя Омска будут принудительно лечить в психбольнице

В Омске суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который толкнул женщину под колеса проезжающего автомобиля. «Ввиду наличия у него психического заболевания, исключающего вменяемость, суд применил к нему принудительные меры медицинского характера — направил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа бессрочно», — рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

По данным следствия, изложенные в материалах дела события произошли 23 апреля 2023 года на остановке общественного транспорта на улице Магистральной. Мужчина, находившийся в наркотическом опьянении, беспричинно толкнул на проезжую часть перед подъезжающей маршруткой незнакомую 47–летнюю женщину, ожидавшую свой транспорт. В связи с тем, что водитель «Газели» успел затормозить, потерпевшая избежала тяжких телесных повреждений. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и после осмотра врачами, направили на амбулаторное лечение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым.

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Илья Николаев