На пост главы Перми заявилась врач

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на конкурс по отбору главы Перми заявился еще один кандидат — безработная Оксана Комягина. В аппарате думы подтвердили, что госпожа Комягина сегодня представила документы конкурсной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации из открытых источников, Оксана Комягина имеет медицинское (ПГМУ имени Е.А. Вагнера) и управленческое (пермский филиал «Высшей школы экономики») высшие образования. Работала врачом-терапевтом, руководителем отдела продаж частного медицинского центра «Философия красоты и здоровья».

Госпожа Комягина стала третьим кандидатом на пост главы Перми. Ранее на конкурс заявились: участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов и упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. Временно исполняющая полномочия главы Перми Ольга Андрианова и краевой министр экономического развития Эдуард Соснин (считаюшийся наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника) пока не подавали документы на конкурс. Прием заявлений продолжится до 3 августа.