На реконструкцию моста через реку Лемазы направят до 97 млн рублей

Администрация Мечетлинского района на конкурсе 17 августа выберет подрядчика реконструкции моста через реку Лемазы в деревне Лемез-Тамак, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 97,4 млн руб., деньги выделит бюджет Башкирии.

Работы необходимо завершить до 31 июля 2025 года. Длина реконструируемого участка составит 118 м, в том числе моста — 44,2 м. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на искусственное сооружение, основание дорожной одежды и земляное полотно, шестилетнюю — на регуляционные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия.

Майя Иванова

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