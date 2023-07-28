Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На реконструкцию моста через реку Лемазы направят до 97 млн рублей

Администрация Мечетлинского района на конкурсе 17 августа выберет подрядчика реконструкции моста через реку Лемазы в деревне Лемез-Тамак, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 97,4 млн руб., деньги выделит бюджет Башкирии.

Работы необходимо завершить до 31 июля 2025 года. Длина реконструируемого участка составит 118 м, в том числе моста — 44,2 м. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на искусственное сооружение, основание дорожной одежды и земляное полотно, шестилетнюю — на регуляционные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...