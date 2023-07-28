«В первом туре аутсайдеры забрали немало очков»

«Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России по футболу. Следующие игры этого турнира с участием клубов премьер-лиги пройдут в начале августа. А в этот уикенд поклонников футбола ждут игры второго тура чемпионата РПЛ. Кого можно назвать фаворитами и аутсайдерами? На кого делают ставки букмекеры? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поле того как «Спартак» пропустил два мяча от «Оренбурга» и был на волосок от потери очков уже в первом туре, проблемы в обороне красно-белых обсуждали активно. Но в кубковой встрече с «Краснодаром» «Спартак» показал, что умеет играть в защите собранно.

Понятно, что Кубок — это другой турнир, где далеко не все наставники выпускают сильнейшие составы. К тому же «Краснодар» из-за красной карточки Эдуарда Сперцяна весь второй тайм играл в меньшинстве. Но стало понятно, что букмекеры не зря считают народную команду главным преследователем «Зенита» в чемпионской гонке. «Лига ставок» дает на первое место команды Гильермо Абаскаля коэффициент 6,5. В домашнем матче с «Балтикой», которая проводит в РПЛ первый сезон, «Спартак», конечно, фаворит. В «Лиге ставок» победу красно-белых можно взять за 1,43, а успех «Балтики» идет выше 7,5.

Но в матчах с более серьезными соперниками проблемы «Спартака» в обороне могут сказаться. Даже в кубковой игре с «Краснодаром», если бы не ротация состава и красно карточка, все могло быть иначе, считает бывший игрок красно-белых Андрей Тихонов: «Все-таки кубковая игра первая, и если бы Джон Кордоба в начале играл и состав был более оптимальный, я думаю, возможно, у "Спартака" были бы проблемы».

Матч «Спартак»—«Балтика» состоится в понедельник. Игру сдвинули из-за Кубка России. А вот «Краснодар» такой чести не удостоился и сойдется с клубом «Сочи» уже в воскресенье. На победу «Краснодара» на своем поле «Лига ставок» дает коэффициент 1,69, победа «Сочи» идет за 5,2.

На первый взгляд все ясно, но в первом туре аутсайдеры забрали немало очков у фаворитов. Сезон только начинается, и делать выводы можно будет лишь спустя несколько туров, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов: «Использовать сочетание "в порядке" сейчас вообще тяжело по отношению к какой-то команде. Потому что еще все будут набирать, и дальше уже будем по сезону смотреть на результаты».

Стоит сказать, что букмекерская компания «Лига ставок» стала официальным партнером футбольного клуба «Сочи», и на домашних матчах команды болельщиков теперь будут ждать призы, бонусы и другие приятные сюрпризы, среди которых, кстати, страховка вашего пари. Если поставить на точный победный счет клуба «Сочи» в домашнем матче, и ставка не сыграет, то клиенту вернут деньги. Но это все можно будет реализовать чуть позже, а пока лучшим подарком для болельщиков клуба будет хорошая игра команды на выезде с «Краснодаром».

Еще один матч с участием южного клуба («Ростов»—«Зенит») точно без внимания болельщиков не останется. Команда Валерия Карпина, несмотря на проблемы, связанные с запретом FIFA на регистрацию новичков, идет без поражений. Конечно, «Зенит» даже без Малкома, которого продали в Саудовскую Аравию за €60 млн, приедет в «Ростов» в качестве фаворита.

«Лига ставок» дает на победу действующего чемпиона коэффициент 1,7, а успех «Ростова» идет за 5,2. При этом один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на успех команды Карпина ни много ни мало 800 тыс. руб. Хотя это скорее исключение из правил, ведь с отъездом Малкома, да и вообще любого звездного футболиста клуб из Санкт Петербурга не перестанет быть фаворитом в любой встрече РПЛ, отмечает комментатор Геннадий Орлов:

«Система "Зенита" сегодня предполагает, что кто-то будет уходить, и есть кем заменить. И освободится большая сумма денег, поэтому можно пригласить футболиста такого же уровня».

Что касается московских клубов, то, кроме «Спартака», все играют на выезде. Бело-голубые отправятся в Самару. Матч «Крылья Советов»—«Динамо» открывает программу второго тура 29 июля в 15:00. ЦСКА после кубковых подвигов едет в Грозный к «Ахмату», а «Локомотив» — в Воронеж к «Факелу». Больше 70% клиентов «Лиги ставок» уверены, что московские команды возьмут верх над своими соперниками, хотя разброс в коэффициентах откровенно небольшой. Назвать фаворитом можно разве что ЦСКА. Но после результатов первого тура с выводами нужно быть аккуратнее.

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