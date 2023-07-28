Аграрии Краснодарского края приступили к сбору сахарной свеклы

В текущем году сельскохозяйственным предприятиям Краснодарского края предстоит собрать урожай сахарной свеклы с площади 195,3 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края

«К уборке культуры приступили хозяйства Каневского, Павловского, Староминского, Брюховецкого, Выселковского, Кореновского и Приморско-Ахтарского районов. Перерабатывать свеклу в этом году буду 14 комбинатов. Рассчитываем, что они примут 12,5 млн т сырья из края и других регионов и выработают 1,6 млн т сахара»,– цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В последние пять лет регион обеспечивает 20% от общероссийского объема производства сахарной свеклы.

Глава региона подчеркнул, что на Кубани сейчас развивается импортозамещение семян свеклы. Выведением семян занимаются специалисты Первомайской селекционно-опытной станции, где в текущем году планируется получить 120 тыс. посевных единиц. Этого количества будет достаточно для засева 90 тыс. га. — 50% от всех посевных площадей культуры в 2024 году.

Использование местных семян субсидируется из регионального бюджета. В 2023 году на эти цели направлено 15,3 млн руб.

Анастасия Назарова